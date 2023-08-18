Нацбанк обновил порядок обмена валют

Национальный банк Украины с 19 августа внес изменения в порядок проведения отдельных операций в иностранной валюте. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Во-первых, расширен перечень информации, которая должна размещаться в доступном для клиентов месте:

Информацией о юридическом лице - банке или небанковском учреждении, с указанием местоположения, номера телефона или номера телефона "горячей линии", адреса электронной почты, ссылки на интернет-страницу для представления обращений клиентов в банк, небанковское учреждение; Контактной информацией НБУ с указанием местопребывания, номера телефона универсальной "горячей линии", адреса электронной почты, ссылки на страницу обращений в НБУ.

"Указанные изменения будут способствовать лучшему информированию клиентов о контактах для обращений в случае возникновения спорных/конфликтных ситуаций или для информирования о нарушениях в ходе валютно-обменных операций" , - говорится в сообщении.

Во-вторых, физическим лицам-нерезидентам предоставлена возможность получать на текущие счета в гривнах средства, уплата которых предусмотрена условиями гражданско-правовых договоров. Это связано с соответствующими изменениями в законодательстве Украины.

Напомним, НБУ с июля 2022 г. запретил обменным пунктам (кроме банков) информировать о курсах вне касс, в том числе привлекая внимание любыми цифровыми значениями или символами (табло).