Нацбанк оновив порядок обміну валют

Національний банк України з 19 серпня вніс зміни до порядку проведення окремих операцій в іноземній валюті. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

По-перше, розширено перелік інформації, яка повинна розміщуватись у доступному для клієнтів місці:

Інформацією про юридичну особу - банк чи небанківську установу, із зазначенням місця розташування, номера телефону або номера телефону "гарячої лінії", адреси електронної пошти, посилання на інтернет-сторінку для подання звернень клієнтів до банку, небанківська установа; Контактною інформацією НБУ із зазначенням місцезнаходження, номера телефону універсальної "гарячої лінії", адреси електронної пошти, посилання на сторінку звернень до НБУ.

"Вказані зміни сприятимуть кращому інформуванню клієнтів про контакти для звернень у разі виникнення спірних/конфліктних ситуацій або для інформування про порушення під час валютно-обмінних операцій" , - йдеться у повідомленні.

По-друге, фізичним особам-нерезидентам надано можливість отримувати на поточні рахунки у гривнях кошти, сплата яких передбачена умовами цивільно-правових договорів. Це пов'язано із відповідними змінами у законодавстві України.

Нагадаємо, НБУ з липня 2022 р. заборонив обмінним пунктам (крім банків) інформувати про курси поза касами, у тому числі привертаючи увагу будь-якими цифровими значеннями або символами (табло).