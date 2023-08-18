Сбил нацгвардейца на блокпосту: судью Тандыра оставили под стражей

Печерский районный суд города Киева оставил под стражей до 9 сентября председателя Макаровского районного суда Алексея Тандыра, сбившего насмерть 23-летнего нацгвардейца на блокпосту, сообщает Укринформ.

9 августа Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию судьи, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, на меру пресечения и оставил его под стражей.

Как сообщалось, в ночь на 26 мая председатель Макаровского районного суда (Киевская область) Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего нацгвардейца на блокпоста в столице.

Судью задержали. Он отказался от освидетельствования содержания алкоголя и наркотиков, однако имел визуальные клинические признаки опьянения. Суд предоставил разрешение на принудительное изъятие у него биологических образцов.

Экспертиза показала, что Тандыр находился в состоянии алкогольного опьянения, когда сбил нацгвардейца.

По факту ДТП правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса.