Збив нацгвардійця на блокпосту: суддю Тандира залишили під вартою

Печерський районний суд міста Києва залишив під вартою до 9 вересня голову Макарівського районного суду Олексія Тандира, який збив на смерть 23-річного нацгвардійця на блокпосту, повідомляє Укрінформ.

9 серпня Київський апеляційний суд відхилив апеляцію судді, який підозрюється у вчиненні смертельної ДТП, на запобіжний захід і залишив його під вартою.

Як повідомлялося, у ніч проти 26 травня голова Макарівського районного суду (Київська область) Олексій Тандир збив на смерть 23-річного нацгвардійця на блокпосту в столиці.

Суддю затримали. Він відмовився від освідування на вміст алкоголю та наркотиків, проте мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння. Суд надав дозвіл на примусове відібрання в нього біологічних зразків.

Експертиза показала, що Тандир перебував у стані алкогольного сп’яніння, коли збив нацгвардійця.

За фактом ДТП правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння) Кримінального кодексу.