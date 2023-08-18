"єЧерга" для автобусов заработает на границе с еще тремя странами

Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры решило увеличить перечень пунктов пропуска, где будет тестироваться услуга єЧерга для автобусов, сообщает Лига.Бизнес.

С конца июля услугу тестируют на границе с Польшей (Ягодин – Дорогуск, Устилуг – Зосин).

За первые три недели в Волынской области границу за записью пересекли около тысячи автобусов.

"Этап тестирования позволяет нам фиксировать пиковые часы и дни на пункте пропуска, чтобы планировать опцию слотирования для регулярных и нерегулярных маршрутов. Это значит, что водители в дальнейшем смогут выбирать конкретное время для пересечения границы, например, временной слот с 10 до 12 часов дня или другой" , – сказал заместитель министра Сергей Деркач.

С 21 августа тестирование начнется на границе с Молдовой (Мамалига – Кривая), Румынией (Порубное – Сирет) и еще в двух пунктах пропуска с Польшей (Шегини – Медика, Краковец – Корчева).

С 23 августа система заработает на границе с Венгрией (Чоп – Захонь).

Чтобы пересечь границу данные водителя и автобуса должны быть внесены в систему. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте єЧерга и выбрать нужный пограничный переход.

Регистрация будет доступна за день до запуска, то есть 20 августа для пунктов пропуска из Львовской и Черновицкой областей и 22 августа для Закарпатской области. Речь идет как о регулярных автобусных маршрутах, так и нерегулярных.