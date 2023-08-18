"єЧерга" для автобусів запрацює на кордоні з ще трьома країнами

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури вирішило збільшити перелік пунктів пропуску, де буде тестуватися послуга єЧерга для автобусів, повідомляє ЛігаБізнес.

З кінця липня послугу тестують на кордоні з Польщею (Ягодин – Дорогуськ, Устилуг – Зосин).

За перші три тижні у Волинській області кордон за записом перетнуло близько тисячі автобусів.

"Етап тестування дозволяє нам фіксувати пікові години та дні на пункті пропуску, щоб планувати опцію слотування для регулярних та нерегулярних маршрутів. Це означає, що водії надалі зможуть обирати конкретний час для перетину кордону, наприклад, часовий слот із 10 до 12 години дня чи інший" , – сказав заступник міністра Сергій Деркач .

З 21 серпня тестування почнеться на кордоні з Молдовою (Мамалига – Крива), Румунією (Порубне – Сірет) і ще двох пунктах пропуску з Польщею (Шегині – Медика, Краківець – Корчова).

З 23 серпня система запрацює на кордоні з Угорщиною (Чоп – Захонь).

Щоб перетнути кордон дані водія та автобуса мають бути внесені в систему єЧерга. Для цього потрібно зареєструватись на сайті єЧерга та обрати потрібний прикордонний перехід.

Реєстрація буде доступна за день до запуску, тобто 20 серпня для пунктів пропуску із Львівської та Чернівецької областей та 22 серпня для Закарпатської області. Йдеться як і про регулярні автобусні маршрути, так і нерегулярні.