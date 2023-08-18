Разведка Латвии: Путинский режим стабилен, протесты в РФ маловероятны

Латвийские спецслужбы считают, что в настоящее время режим Владимира Путина выглядит стабильным, а протесты маловероятны, хоть и не исключены, сообщает Европейская правда.

Своими оценками в отчете разделилось Бюро по защите Конституции (SAB), которое имеет функции службы безопасности и осуществляет функции разведки и контрразведки.

SAB отмечает, что режим Кремля остается стабильным, но за ситуацией следует постоянно следить.

Также ведомство отмечает "рост социально-политической апатии" в российском обществе.

"Эту тенденцию можно видеть и в соцопросах: российское общество проявляет осторожность, особенно если мнение не совпадает с основной политической линией" , – отмечают в отчете, приводя пример, как отличается "поддержка спецоперации" в зависимости от того, как задают вопросы.

SAB отмечает, что мятеж ПИК "Вагнер" не оказал заметного негативного влияния на публичную оценку режима Путина, но есть основания полагать, что снизилась поддержка лидера "Вагнера".

"До мятежа Пригожина поддерживала почти половина россиян, а после – только пятая часть. В то же время поддержка позиции Минобороны России выросла в несколько раз: если до восстания ее поддерживала только десятая часть населения, после восстания показатель приблизился к двум пятым" , – отмечают в отчете.

Масштабные протесты против власти в России считают маловероятными, но не исключенными.