Розвідка Латвії: Путінський режим стабільний, протести в РФ малоймовірні

Латвійські спецслужби вважають, що на цей час режим Владіміра Путіна виглядає стабільним, а протести малоймовірні, хоч і не виключені.﻿, повідомляє Європейська правда.

Своїми оцінками у звіті подилилося Бюро із захисту Конституції (SAB), що має функції служби безпеки і здійснює функції розвідки та контррозвідки.

SAB зазначає, що режим Кремля залишається стабільним, але за ситуацією потрібно постійно стежити.

Також відомство відзначає "зростання соціально-політичної апатії" у російському суспільстві.

"Цю тенденцію можна бачити і в соцопитуваннях: російське суспільство виявляє обережність, особливо якщо думка не співпадає з основною політичною лінією" , – зазначають у звіті, наводячи приклад, як різниться "підтримка спецоперації" залежно від того, як ставлять запитання.

SAB відзначає, що заколот ПВК "Вагнер" не мав помітного негативного впливу на публічну оцінку режиму Путіна, але є підстави вважати, що знизилася підтримка лідера "Вагнера".

"До заколоту Пригожина підтримувала майже половина росіян, а після – лише п’ята частина. Водночас підтримка позиції Міноборони Росії зросла у кілька разів: якщо до повстання її підтримувала лише десята частина населення, після повстання показник наблизився до двох п’ятих" , – зазначають у звіті.

Масштабні протести проти влади у Росії вважають малоймовірними, але не виключеними.