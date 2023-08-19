Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк обновил порядок проведения некоторых операций в иностранной валюте

В частности, расширен перечень информации, которая должна располагаться в кассе банка, небанковского финансового учреждения и оператора почтовой связи, их отдельных подразделений, пунктов обмена валюты в доступном для осмотра клиентами месте. Полный перечень информации, которая должна быть размещена для ознакомления, представлен на официальном сайте﻿ НБУ.

В случае возникновения нарушений во время проведения валютообменных операций гражданам необходимо обратиться к руководству банка или небанковского финансового учреждения, которое нарушает правила обмена валют, чтобы оно было в курсе нарушений их подчиненных. В случае отсутствия реакции со стороны руководства банка или небанковского финансового учреждения следует обращаться в Национальный банк.

Также Национальный банк разрешил физическим лицам-нерезидентам получать на текущие счета в гривне средства, оплата которых предусмотрена условиями гражданско-правовых договоров.

2. Еще три банка присоединились к программе «єВідновлення»

К программе «єВідновлення», которая помогает украинцам восстанавливать пострадавшее от российской агрессии жилье, на этой неделе присоединились еще три банка:

- Ощадбанк;

- Банк Восток;

- банк «Клиринговый дом».

В результате число банков, участвующих в данной программе, выросло до 12. Кроме вышеупомянутых, оформить карту «єВідновлення» можно также в следующих банках: - Приватбанк;

- monobank;

- ПУМБ;

- А-Банк;

- Sense Bank;

- Райффайзен Банк;

- Аккордбанк;

- izibank;

- sportbank.

3. Банки активно меняют процентные ставки по депозитам

Сразу 5 банков на уходящей неделе отметились снижением процентных ставок по депозитным вкладам в национальной валюте.

Идея Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6,9 и 12 месяцев:

на 6 месяцев – с 17,75 до 17,25% годовых;

на 9 месяцев – с 18,25 до 17,25% годовых;

на 12 месяцев – с 18,75 до 17,25% годовых.

Кредит Днепр Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 20 до 18,50% годовых;

на 6 месяцев – с 18 до 16,50% годовых;

на 12 месяцев – с 17 до 16% годовых.

МТБ Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 16,50 до 16% годовых;

на 6 месяцев – с 17,50 до 15,80% годовых;

на 9 месяцев – с 17,20 до 15,50% годовых;

на 12 месяцев – с 16,50 до 15% годовых.

Укргазбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6,9 и 12 месяцев на 1,5%:

на 6 месяцев – с 17,50 до 16% годовых;

на 9 месяцев – с 17 до 15,50% годовых;

на 12 месяцев – с 16,50 до 15% годовых.

В то же время Укргазбанк повысил процентную ставку по депозитам в гривне на 3 месяца с 10,50 до 16,50% годовых.

Monobank снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев на 1%:: на 3 месяца – с 13 до 12% годовых;

на 6 месяцев – с 14 до 13% годовых;

на 9 месяцев – с 15 до 14% годовых;

на 12 месяцев – с 16 до 15% годовых.

на 6, 9 и 12 месяцев – с 18 до 17,5% годовых.

В то же время два крупнейших банка повысили процентные ставки по депозитам в гривне.

Райффайзенбанк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 11 до 12,50% годовых;

на 6 месяцев – с 12 до 13,50% годовых;

на 12 месяцев – с 12,5 до 13,5% годовых.

Ощадбанк повысил процентную ставку по депозитам в гривне на 6 месяцев с 12,25 до 15% годовых.

Также Ощадбанк повысил процентную ставку по депозитам в долларах США на 6 месяцев с 0,30 до 2% годовых.

4. Kredobank возобновил удаленную идентификацию клиентов

С 14 августа 2023 года возобновлена удаленная идентификация клиентов в онлайн-банкинге Kredobank для физических лиц. А это значит, что теперь можна стать клиентом банка дистанционно.

5. Совместная акция Ощадбанка и интернет-магазина Watsons

До конца 2023 года при оформлении интернет-заказа на сайте Watsons гарантированно предоставляется 10%-ная скидка на заказ.

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