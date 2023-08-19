Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк поновив порядок проведення деяких операцій в іноземній валюті

Зокрема, розширено перелік інформації, яка має розташовуватись у касі банку, небанківської фінансової установи та оператора поштового зв'язку, їх окремих підрозділів, пунктів обміну валюти у доступному для огляду клієнтами місці. Повний перелік інформації, яка має бути розміщена для ознайомлення, представлений на офіційному сайті НБУ.

У разі виникнення порушень під час проведення валютообмінних операцій громадянам необхідно звернутися до керівництва банку чи небанківської фінансової установи, яка порушує правила обміну валют, щоб вона була в курсі порушень їх підлеглих. У разі відсутності реакції з боку керівництва банку чи небанківської фінансової установи слід звертатися до Національного банку.

Також Національний банк дозволив фізичним особам-нерезидентам отримувати на поточні рахунки у гривні кошти, оплата яких передбачена умовами цивільно-правових договорів.

2. Ще три банки приєдналися до програми «ЄВідновлення»

До програми «ЄВідновлення», яка допомагає українцям відновлювати житло, що постраждав від російської агресії, цього тижня приєдналися ще три банки:

- Ощадбанк;

- Банк Схід;

- Банк "Кліринговий дім".

В результаті кількість банків, що беруть участь у цій програмі, зросла до 12. Окрім вищезазначених, оформити картку «єВідновлення» можна також у наступних банках: - Приватбанк;

- monobank;

- ПУМБ;

- А-Банк;

- Sense Bank;

- Райффайзен Банк;

- аккордбанк;

- izibank;

- Sportbank.

3. Банки активно змінюють відсоткові ставки за депозитами

Відразу 5 банків минулого тижня відзначилися зниженням відсоткових ставок за депозитними вкладами в національній валюті.

Ідея Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 6,9 та 12 місяців:

на 6 місяців – з 17,75 до 17,25% річних;

на 9 місяців – з 18,25% до 17,25% річних;

на 12 місяців - з 18,75 до 17,25% річних.

Кредит Дніпро Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців:

на 3 місяці – із 20 до 18,50% річних;

на 6 місяців – з 18 до 16,50% річних;

на 12 місяців - з 17 до 16% річних.

МТБ Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 16,50 до 16% річних;

на 6 місяців – з 17,50 до 15,80% річних;

на 9 місяців – із 17,20 до 15,50% річних;

на 12 місяців – з 16,50 до 15% річних.

Укргазбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 6,9 та 12 місяців на 1,5%:

на 6 місяців – з 17,50 до 16% річних;

на 9 місяців – із 17 до 15,50% річних;

на 12 місяців – з 16,50 до 15% річних.

Водночас Укргазбанк підвищив процентну ставку за депозитами у гривні на 3 місяці з 10,50 до 16,50% річних.

Monobank знизив відсоткові ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців на 1%: на 3 місяці – з 13 до 12% річних;

на 6 місяців – з 14 до 13% річних;

на 9 місяців – із 15 до 14% річних;

на 12 місяців – із 16 до 15% річних.

на 6, 9 та 12 місяців – з 18 до 17,5% річних.

У той же час два найбільші банки підвищили відсоткові ставки за депозитами у гривні.

Райффайзенбанк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 11 до 12,5% річних;

на 6 місяців – з 12 до 13,50% річних;

на 12 місяців – з 12,5% до 13,5% річних.

Ощадбанк підвищив процентну ставку за депозитами у гривні на 6 місяців з 12,25 до 15% річних.

Також Ощадбанк підвищив відсоткову ставку за депозитами у доларах США на 6 місяців з 0,30 до 2% річних.

4. Kredobank відновив віддалену ідентифікацію клієнтів

З 14 серпня 2023 року відновлено віддалену ідентифікацію клієнтів в онлайн-банкінгу Kredobank для фізичних осіб. А це означає, що тепер можна стати клієнтом банку дистанційно.

5. Спільна акція Ощадбанку та інтернет-магазину Watsons

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