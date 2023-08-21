Трамп заявил, что не будет участвовать в дебатах республиканцев

Дональд Трамп не планирует участвовать в дебатах претендентов на пост президента США от Республиканской партии в связи с тем, что опрос телеканала CBS показал его лидерство с "легендарными" показателями – с поддержкой более 62%, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом он заявил в собственной соцсети Truth Social.

"Общество знает, кто я такой, каким успешным было мое президентство – с энергетической независимостью, прочными границами и сильными военными, с самым большим сокращением налогов, без инфляции, с сильнейшей экономикой в истории и многим другим" , - написал Трамп.

По его словам, он значительно опережает своих политических конкурентов по Республиканской партии по результатам множества опросов. В исследовании CBS на втором месте находится губернатор штата Флорида Рон Десантис с 16%. Заявлено, что первые дебаты будут проходить на Fox News.