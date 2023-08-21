Трамп заявив, що не братиме участі в дебатах республіканців

Дональд Трамп не планує брати участь у дебатах претендентів на пост президента США від Республіканської партії у зв'язку з тим, що опитування телеканалу CBS показало його лідерство з "легендарними" показниками – з підтримкою понад 62%, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це він заявив у власній соцмережі Truth Social.

"Суспільство знає, хто я такий, яким успішним було моє президентство - з енергетичною незалежністю, міцними кордонами та сильними військовими, з найбільшим скороченням податків, без інфляції, з найсильнішою економікою в історії та багатьом іншим" , - написав Трамп.

За його словами, він значно випереджає своїх політичних конкурентів щодо Республіканської партії за результатами багатьох опитувань. У дослідженні CBS на другому місці знаходиться губернатор штату Флорида Рон Десантіс із 16%. Заявлено, що перші дебати проходитимуть на Fox News.