ВСУ о высадках на левобережье Херсонщины: О плацдарме пока речь не идет

Высадки украинских подразделений на левом берегу Днепра в Херсонской области не являются созданием плацдарма для наступления. Об этом в эфире национального телемарафона заявила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает Лига.net.

По ее словам, многие специалисты "любят бросаться терминами", однако о создании плацдарма на левом берегу Днепра речи не идет. Она отметила, что на оккупированной части Херсонской области "выполняются некоторые отдельные операции".

"Для этого нужна информационная тишина, чтобы сохранить подразделения, выполняющие операции, и подготовить ту работу, которая затем будет развернута на соответствующих позициях" , — сказала Гуменюк.

Спикер ОК "Юг" подчеркнула, что сейчас идет уничтожение потенциала россиян, а наступление не останавливалось.