ЗСУ про висадки на лівобережжі Херсонщини: Про плацдарм для наступу поки не йдеться

Висадки українських підрозділів на лівому березі Дніпра на Херсонщині не є створенням плацдарму для наступу. Про це в ефірі національного телемарафону заявила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.﻿, повідомляє Ліга.net.

За її словами, багато фахівців "люблять кидатися термінами", проте про створення плацдарму на лівому березі Дніпра не йдеться.

Вона наголосила, що на окупованій частині Херсонської області "виконуються деякі окремі операції".

"Для цього потрібна інформаційна тиша, щоб зберегти підрозділи, які виконують операції, і підготувати ту роботу, яку потім буде розгорнуто на відповідних позиціях" , — сказала Гуменюк.

Спікерка ОК "Південь" наголосила, що зараз йде знищення потенціалу росіян, а наступ не зупинявся.