Оккупанты ночью атаковали Одесчину "Шахедами", повреждены зернохранилища - ОВА

В ночь на 23 августа российские оккупанты в течение трех часов атаковали Одесщину беспилотниками-камикадзе типа Shahed. Целью атаки была гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, ПВО сбило 9 "Шахедов". Впрочем, попадание и повреждение инфраструктуры.

"К сожалению, есть попадания по производственно-перегрузочным комплексам, где вспыхнул пожар, общей площадью 700м2. По состоянию на 6 утра огонь локализован. Среди повреждений есть и зернохранилища", - сообщил Кипер.

Пострадавших среди гражданских нет. На месте работают правоохранители и службы.

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Фото: t.me/Nazars_look

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