Оккупанты ночью атаковали Одесчину "Шахедами", повреждены зернохранилища - ОВА
В ночь на 23 августа российские оккупанты в течение трех часов атаковали Одесщину беспилотниками-камикадзе типа Shahed. Целью атаки была гражданская инфраструктура.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По его словам, ПВО сбило 9 "Шахедов". Впрочем, попадание и повреждение инфраструктуры.
"К сожалению, есть попадания по производственно-перегрузочным комплексам, где вспыхнул пожар, общей площадью 700м2. По состоянию на 6 утра огонь локализован. Среди повреждений есть и зернохранилища", - сообщил Кипер.
Пострадавших среди гражданских нет. На месте работают правоохранители и службы.