Окупанти вночі атакували Одещину "Шахедами", пошкоджені зерносховища – ОВА
У ніч на 23 серпня російські окупанти впродовж трьох годин атакували Одещину безпілотниками-камікадзе типу Shahed. Ціллю атаки була цивільна інфраструктура.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, ППО збила 9 "Шахедів". Втім є влучання та пошкодження інфраструктури.
"На жаль, є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, де спалахнула пожежа, загальною площею 700м2. Станом на 6 ранку вогонь локалізовано. Серед пошкоджень є і зерносховища", – повідомив Кіпер.
Постраждалих серед цивільних нема. На місці працюють правоохоронці та відповідні служби.