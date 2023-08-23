За сутки ВСУ ликвидировали около 600 окупантов и уничтожили 11 танков – Генштаб

За сутки ВСУ ликвидировали около 600 окупантов и уничтожили 11 танков – Генштаб
Фото: Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 580 российских военных, а также уничтожили 11 танков, 23 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 258820 (+480) человек ликвидировано,
  • танков – 4373 (+11),
  • боевых бронированных машин – 8488 (+12),
  • артиллерийских систем – 5318 (+23),
  • РСЗО – 722 (+1),
  • средств ПВО – 491 (+0),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 316 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4324 (+12),
  • крылатых ракет – 1406 (+0),
  • кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7745 (+23),
  • специальной техники – 800 (+3).

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