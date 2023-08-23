За сутки ВСУ ликвидировали около 600 окупантов и уничтожили 11 танков – Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 580 российских военных, а также уничтожили 11 танков, 23 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня и другую военную технику противника.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 258820 (+480) человек ликвидировано,
- танков – 4373 (+11),
- боевых бронированных машин – 8488 (+12),
- артиллерийских систем – 5318 (+23),
- РСЗО – 722 (+1),
- средств ПВО – 491 (+0),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 316 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4324 (+12),
- крылатых ракет – 1406 (+0),
- кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7745 (+23),
- специальной техники – 800 (+3).