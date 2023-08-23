За добу ЗСУ ліквідували майже 600 окупантів та знищили 11 танків – Генштаб
За минулу добу Сили оборони України ліквідували приблизно 580 російських військових, а також знищили 11 танків, 23 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню та іншу військову техніку противника.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 258820 (+480) осіб ліквідовано,
- танків – 4373 (+11),
- бойових броньованих машин – 8488 (+12),
- артилерійських систем – 5318 (+23),
- РСЗВ – 722 (+1),
- засобів ППО – 491 (+0),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 316 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4324 (+12),
- крилатих ракет – 1406 (+0),
- кораблів / катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7745 (+23),
- спеціальної техніки – 800 (+3).