За добу ЗСУ ліквідували майже 600 окупантів та знищили 11 танків – Генштаб

За добу ЗСУ ліквідували майже 600 окупантів та знищили 11 танків – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Сили оборони України ліквідували приблизно 580 російських військових, а також знищили 11 танків, 23 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню та іншу військову техніку противника.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 258820 (+480) осіб ліквідовано,
  • танків – 4373 (+11),
  • бойових броньованих машин – 8488 (+12),
  • артилерійських систем – 5318 (+23),
  • РСЗВ – 722 (+1),
  • засобів ППО – 491 (+0),
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 316 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4324 (+12),
  • крилатих ракет – 1406 (+0),
  • кораблів / катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7745 (+23),
  • спеціальної техніки – 800 (+3).

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