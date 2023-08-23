ВСУ продвинулись на 2,5 км от Роботиного – Генштаб

ВСУ продвинулись на 2,5 км от Роботиного – Генштаб
Фото: Facebook

Представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев рассказал об успехе Сил обороны в направлении населенного пункта Новопрокоповка на южном фронте, сообщает Лига.net.

По его словам, украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах в направлении Новопрокоповки. Это населенный пункт, расположенный ниже Роботино, в примерно 2,5 километрах от него.

Также Новопрокоповка находится относительно недалеко от временно оккупированного Токмака. Расстояние между ними – примерно 23 километра.

Расстояние между Новопрокоповкой и Роботино (Карта: DeepState)
Расстояние между Новопрокоповкой и Роботино Карта: DeepState

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