ЗСУ просунулися на 2,5 км від Роботиного – Генштаб

Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов розповів про успіх Сил оборони у напрямку населеного пункту Новопрокопівка на південному фронті, повідомляє Ліга.net.

За його словами, українські військові закріплюються на досягнутих рубежах у напрямку Новопрокопівки. Це населений пункт, який розташований нижче Роботиного, приблизно за 2,5 кілометри від нього.

Також Новопрокопівка розташована відносно недалеко від тимчасово окупованого Токмака. Відстань між ними – приблизно 23 кілометри.