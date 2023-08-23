В Сумской области беспилотник разрушил школу, четверо погибших (Обновлено)
В Сумской области в результате атаки беспилотника типа Shahed разрушено здание учебного заведения.
Об этом сообщили в Сумской ОВА.
"Сегодня в 10.05 в городе Ромны российский БПЛА типа Shahed попал в учебное заведение. К сожалению, здание заведения полностью разрушено", – говорится в сообщении.
В ОВА отметили, что на месте развернули штаб ликвидации последствий, работают все службы.
В результате атаки беспилотника погибли двое работников школы, еще двое находятся под завалами. Продолжается поисково-спасательная операция, сообщили в военной администрации.
Обновлено. Количество погибших в результате удара дроном по школе в Ромнах на Сумщине возросло до четырех человек, сообщил руководитель РВА Ващенко в комментарии "Суспільному".
Среди погибших директор школы, ее заместитель, библиотекарь и секретарь.