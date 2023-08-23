В Сумской области беспилотник разрушил школу, четверо погибших (Обновлено)

В Сумской области в результате атаки беспилотника типа Shahed разрушено здание учебного заведения.

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

"Сегодня в 10.05 в городе Ромны российский БПЛА типа Shahed попал в учебное заведение. К сожалению, здание заведения полностью разрушено" , – говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что на месте развернули штаб ликвидации последствий, работают все службы.

В результате атаки беспилотника погибли﻿ двое работников школы, еще двое находятся под завалами. Продолжается поисково-спасательная операция, сообщили в военной администрации.

Обновлено. Количество погибших в результате удара дроном по школе в Ромнах на Сумщине возросло до четырех человек, сообщил﻿ руководитель РВА Ващенко в комментарии "Суспільному".

Среди погибших директор школы, ее заместитель, библиотекарь и секретарь.