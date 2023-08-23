На Сумщині російський безпілотник зруйнував школу, четверо загиблих (Оновлено)

У Сумській області внаслідок атаки безпілотника типу Shahed зруйнована будівля навчального закладу.

Про це повідомили﻿ в Сумській ОВА.

"Сьогодні о 10.05 у місті Ромни російський БпЛА типу Shahed влучив у навчальний заклад. На жаль, будівля закладу повністю зруйнована" , – йдеться в повідомленні.

В ОВА зазначили, що на місці розгорнули штаб ліквідації наслідків, працюють усі служби.

Внаслідок атаки безпілотника загинули двоє працівників школи, ще двоє перебувають під завалами. Триває пошуково-рятувальна операція, повідомили﻿ у військовій адміністрації.

Оновлено. Кількість загиблих унаслідок удару дроном по школі у Ромнах на Сумщині зросла до чотирьох людей, повідомив﻿ керівник РВА Ващенко у коментарі "Суспільному".

Серед загиблих директорка школи, її заступник, бібліотекар та секретар.