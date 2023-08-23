В центрах комплектования и ВЛК изъяли 10 тысяч меддел – полиция

В рамках проведения более 200 обысков документирования коррупционных схем уклонения от призыва Нацполиция изъяла более 10 000 медицинских дел граждан. Об этом заявили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции, сообщает Укринформ.

"По результатам проведения следственных действий по месту нахождения МСЭК и ВЛК, в помещениях ТЦК и по месту жительства причастных к "схемам" лиц полицейские изъяли более 10 000 личных медицинских дел, журналы регистрации лиц, прошедших и проходящих комиссии и т.д." , - отмечается в сообщении.

В НПУ заявили, что все изъятые материалы будут тщательно проанализированы и проверена законность их получения.

"Действиям служащих и гражданских лиц, ставших псевдобольными или получившими псевдоинвалидность, будет предоставлена правовая квалификация" , - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что 22 августа оперативники Департамента стратегических расследований вместе с органами досудебного расследования Нацполиции и прокуратурой проводили по всей стране более 200 обысков в медучреждениях и территориальных центрах комплектования.

По данным следствия, причиной проведения этих комплексных мероприятий стали обнаруженные полицейскими масштабные коррупционные схемы, к организации которых причастны должностные лица этих учреждений.

По информации НПУ, за вознаграждение фигуранты производств помогали гражданам с оформлением группы инвалидности или признанием их временно непригодными к службе, в частности писали фиктивные истории болезней, выдавали незаполненные медбланки со всеми печатями и подписями, а также бланки повесток, вносили недостоверные сведения о состоянии здоровья. информационных баз и т.д.

Эти действия позволяли отсрочить или вообще избежать призыва на военную службу.