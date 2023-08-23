У центрах комплектування та ВЛК вилучили 10 тисяч медсправ – поліція

У рамках проведення понад 200 обшуків для документування корупційних схем ухилення від призову Нацполіція вилучила понад 10 000 медичних справ громадян. Про це заявили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, повідомляє Укрінформ.

"За результатами проведення слідчих дій за місцем розташування МСЕК та ВЛК, у приміщеннях ТЦК та за місцем проживання причетних до "схем" осіб поліцейські вилучили понад 10 000 особових медичних справ, журнали реєстрації осіб, які пройшли та проходять комісії тощо" , - зазначається у повідомленні.

У НПУ заявили, що всі вилучені матеріали будуть ретельно проаналізовані та буде перевірена законність їх одержання.

"Діям службовців та цивільних осіб, які стали псевдохворими або отримали псевдоінвалідність, буде надана правова кваліфікація" , - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що 22 серпня оперативники Департаменту стратегічних розслідувань разом з органами досудового розслідування Нацполіції та прокуратурою проводили по всій країні понад 200 обшуків у медзакладах і територіальних центрах комплектування.

За даними слідства, причиною проведення цих комплексних заходів стали виявлені поліцейськими масштабні корупційні схеми, до організації яких причетні службові особи цих установ.

За інформацією НПУ, за винагороду фігуранти проваджень допомагали громадянам з оформленням групи інвалідності чи визнанням їх тимчасово непридатними до служби, зокрема писали фіктивні історії хвороб, видавали незаповнені медбланки з усіма печатками та підписами, а також бланки повісток, вносили недостовірні відомості про стан здоровʼя до відповідних інформаційних баз тощо.

Зазначається, що ці дії дозволяли відтермінувати чи взагалі уникнути призову на військову службу.