Вадим Столар: Около тысячи сограждан охватил наш проект «Восстановись» через год от начала

Вадим Столар и его команда единомышленников в августе реализовали уже пятую очередь «Восстановись» – проекта, целью которого является улучшение психоэмоционального состояния пострадавших от войны, в том числе тех семей, которые потеряли родителя или жилье. Подробности – в статье "Украинских новостей"﻿.

Вадим Столар: Мы пытаемся подходить к вопросу психологического обновления людей комплексно

«Восстановись» является одним из наших важнейших мероприятий, ведь здесь мы оказываем помощь семьям, потерявшим отца или мать, или дом из-за разрушительной войны. Эта инициатива требует значительной силы духа и ресурсов, и я выражаю свою благодарность команде, которая ее воплощает на практике, создавая атмосферу, пронизанную теплом и заботой для участников, – отмечает Вадим Столар﻿. – Мы прилагаем все усилия, чтобы восстановить эмоциональную стойкость людей и помочь им пройти сквозь страдания. Душевное спокойствие каждого человека является залогом благосостояния нации, что побуждает нас идти к реализации «Восстановись» со стремлением помочь как можно большему числу украинцев”.

Отмечая это, благотворитель указывает на главное отличие проекта – его комплексность. Участники уходят в атмосферу комфорта и безопасности в лучших гостиницах, расположенных в живописных и безопасных уголках Украины. Одновременно они получают грамотное сопровождение от профильных профессионалов. Этот многогранный подход способствует повышению эффективности программы в достижении ее целей.

В БФ Вадима Столара﻿ отметили особую эмоциональность пятого заезда «Восстановись»

Волонтер Фонда Наталья Приходько напомнила, что стартовый этап программы «Восстановись» развернулся еще в августе 2022 года. Она подчеркнула, что за год удалось привлечь около 1000 человек.

«Я лично отправилась в путешествие в волшебный город Трускавец, чтобы наблюдать за выполнением проекта «Восстановись» в новом для нас месте, куда мы привезли людей впервые. В моем общении с ними я была глубоко тронута эмоциональными реакциями участников. В этом живописном месте, в компании арттерапевтов и психологов, люди испытывали глубокое облегчение в течение недели», – отметила она.

Волонтер акцентировала на первостепенной значимости этой инициативы для команды﻿ Вадима Столара, ведь помощь направлена прежде всего на тех гражданских, кто понес тяжелые потери.

“Эти люди переносят глубокую душевную рану, что побуждает нас тщательно формировать успокаивающую среду, способствует эмоциональному равновесию и улучшает общее психологическое самочувствие. И я могу сказать, что чувствую благодарность тем, кто решился на участие в нашем проекте, потому что эти люди стремятся не просто восстановиться, но и найти силы для дальнейшей работы на благо Украины, с которой они связывают будущее для себя и своих детей.”, – подчеркнула Наталья Приходько.

Вадим Столар отметил развитие разных направлений психологической помощи украинцам

Вадим Столар подчеркивает, что хотя «Восстановись» лидирует по масштабности, это лишь одна из нескольких психоэмоциональных инициатив, поддерживаемых его командой. Их главная цель состоит в повышении психологической и эмоциональной стойкости людей в условиях войны.

Особо стоит отметить инициативу «Психологическая поддержка﻿», которая действует уже более года и охватывает разные слои общества. Она оказывает помощь и способствует восстановлению внутреннего равновесия. Кроме того, адаптивность программы, охватывающей как офлайн, так и онлайн мероприятия, гарантирует ее инклюзивность.

Кроме того, недавно Вадим Столар заявил о старте второй грантовой инициативы﻿ своего БФ. Ключевой целью уже второй программы является психоэмоциональное восстановление пострадавших от российского вторжения. Победители конкурса среди общественных организаций, объединений и фондов получат 1 миллион гривен на реализацию проектов, направленных именно на эмоциональное спокойствие не только военнослужащих, но и гражданских лиц, переживающих посттравматический стресс и другие психологические расстройства, вызванные опытом военных действий.