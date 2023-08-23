Вадим Столар: Близько тисячі співгромадян охопив наш проєкт «Відновись» за рік від початку

Вадим Столар і його команда однодумців у серпні реалізували вже п’яту чергу «Відновись» – проєкту, метою якого є покращення психоемоційного стану постраждалих від війни, зокрема тих родин, які втратили одного з батьків чи житло. Подробиці – у статті «Українських новин».

Вадим Столар: Ми намагаємось підходити до питання психологічного відновлення людей комплексно

“«Відновись» є одним із наших найважливіших заходів, адже тут ми надаємо допомогу сім’ям, які втратили батька чи мати, або домівку через руйнівну війну. Ця ініціатива потребує значної сили духу та ресурсів, і я висловлюю свою вдячність команді, яка її втілює на практиці, створюючи атмосферу, пронизану теплом і турботою для учасників, – зауважує Вадим Столар. – Ми спрямовуємо всі зусилля, щоб відновити емоційну стійкість людей і допомогти їм пройти крізь страждання. Душевний спокій кожної людини є запорукою добробуту нації, що спонукає нас йти до реалізації «Відновись» з прагненням допомогти якомога більшій кількості українців”.

Наголошуючи на цьому, благодійник вказує на головну відмінність проєкту – його комплексність. Учасники поринають в атмосферу комфорту та безпеки в найкращих готелях, розташованих у мальовничих та безпечних куточках України. Одночасно вони отримують грамотний супровід від профільних професіоналів. Цей багатогранний підхід сприяє підвищенню ефективності програми в досягненні її цілей.

У БФ Вадима Столара відзначили особливу емоційність п’ятого заїзду «Відновись»

Волонтерка Фонду Наталія Приходько нагадала, що стартовий етап програми «Відновись» розгорнувся ще у серпні 2022 року. Вона підкреслила, що за рік вдалося залучити майже 1000 осіб.

“Я особисто вирушила у подорож до чарівного міста Трускавець, щоб спостерігати за виконанням проєкту «Відновись» у новій для нас місцині, куди ми привезли людей вперше. У моєму спілкуванні з ними я була глибоко зворушена емоційними реакціями учасників. У цьому мальовничому місці, в компанії арттерапевтів і психологів люди відчували глибоке полегшення протягом тижня", – зазначила вона.

Волонтерка акцентувала на першорядній значущості цієї ініціативи для команди Вадима Столара, адже допомога спрямована насамперед на тих цивільних, хто зазнав тяжких втрат.

“Ці люди переносять глибоку душевну рану, що спонукає нас ретельно формувати середовище, яке діє заспокійливо, сприяє емоційній рівновазі та покращує загальне психологічне самопочуття. І я можу сказати, що відчуваю вдячність до тих, хто наважився на участь у нашому проєкті, бо ці люди прагнуть не просто відновитися, але й знайти сили для подальшої роботи на благо України, з якою вони пов’язують майбутнє для себе і своїх дітей”, – підкреслила Наталія Приходько.

Вадим Столар наголосив на розвитку різних напрямів психологічної допомоги українцям

Вадим Столар підкреслює, що хоча «Відновись» лідирує за масштабністю, це лише одна з кількох психоемоційних ініціатив, які підтримує його команда. Їхня головна мета полягає у підвищенні психологічної та емоційної стійкості людей в умовах війни.

Особливо варто відзначити ініціативу «Психологічна підтримка», яка діє вже понад рік і охоплює різні верстви суспільства. Вона надає допомогу та сприяє відновленню внутрішньої рівноваги. Крім того, адаптивність програми, що охоплює як офлайн, так і онлайн заходи, гарантує її інклюзивність.

Крім цього, нещодавно Вадим Столар заявив про старт другої грантової ініціативи свого БФ. Ключовою метою вже другої програми є психоемоційне відновлення тих, хто постраждав від російського вторгнення. Переможці конкурсу серед громадських організацій, об’єднань та фондів отримають 1 мільйон гривень на реалізацію проєктів, спрямованих саме на емоційний спокій не лише військовослужбовців, а й цивільних осіб, які переживають посттравматичний стрес та інші психологічні розлади, спричинені досвідом воєнних дій.