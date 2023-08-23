Бойцы ЧВК "Вагнера" обещают взять Кремль, если гибель Пригожина подтвердится

Бойцы ЧВК "Вагнера" заявляют, что Кремль будет взят в случае подтверждения факта гибели ее основателя, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщают близкие к Пригожину интернет-ресурсы, на которые ссылаются российские пропагандисты.

"Если смерть Пригожина подтвердится, Кремль будет взят — Telegram-каналы близкие к ЧВК-Вагнер" , — пишет "военкор" Владислав Поздняков.

Он же сообщает, что боевики "Вагнера" собрались на срочное совещание.

Напомним, Росавиация сообщила, что основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин находился на борту частного самолета, который был сбит вечером 23 августа над Тверской областью.

Позднее появились сообщения, что главарь ЧВК "Вагнер" регулярно всех запутывал, Пригожин якобы регистрировался на один борт, а в это время садился на другой самолет, который находился в небе над Москвой.

В то же время, издание "Фонтанка" из родного для Пригожина Санкт-Петербурга все-таки "похоронило" главаря "Вагнера".

О гибели Пригожина также сообщил запорожский коллаборант Владимир Рогов.