Бійці ПВК "Вагнера" обіцяють взяти Кремль, якщо загибель Пригожина підтвердиться

Бійці ПВК "Вагнера" заявляють, що Кремль буде взято у разі підтвердження факту загибелі її засновника, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляють близькі до Пригожина інтернет-ресурси, на які посилаються російські пропагандисти.

"Якщо смерть Пригожина підтвердиться, Кремль буде взято — Telegram-канали близькі до ПВК-Вагнер" , — пише "воєнкор" Владислав Поздняков.

Він також повідомляє, що бойовики "Вагнера" зібралися на термінову нараду.

Нагадаємо, Росавіація повідомила, що засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин перебував на борту приватного літака, збитого ввечері 23 серпня над Тверською областю.

Згодом з'явилися повідомлення, що ватажок ПВК "Вагнер" регулярно всіх заплутував, Пригожин нібито реєструвався на один борт, а в цей час сідав на інший літак, що знаходився в небі над Москвою.

Водночас видання "Фонтанка" з рідного для Пригожина Санкт-Петербурга все-таки "поховало" ватажка "Вагнера".

Про загибель Пригожина також повідомив запорізький колаборант Володимир Рогов.