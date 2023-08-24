Сколько РФ потеряла самолетов и вертолетов не из-за боевых действий – СМИ

С начала полномасштабного вторжения в Украину, за 18 месяцев, более пятой части известных потерь российских пилотируемых самолетов и вертолетов не были вызваны действиями противоборствующей стороны.﻿ Об этом сообщает Newsweek, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Так, с 24 февраля 2022 года и по данным на 17 августа 2023 года каждая пятая (21,7%) подтвержденная потеря российской пилотируемой авиации, включая реактивные самолеты, вертолеты и транспортные самолеты, была объяснена в РФ сбоями системы, ошибками пилотов, дружественным огнем или другими происшествиями, не связанные с непосредственными боевыми действиями против Украины.

По мнению экспертов, такие высокие потери самолетов ВКС РФ во время тренировок или небоевых вылетов могут быть объяснены несколькими факторами, и "не в последнюю очередь из-за недосмотра России в техническом обслуживании своих самолетов, вложения времени в подготовку пилотов на высоком уровне и строгого соблюдения процедур безопасности".

Также издание в публикации использовало данные разведки из открытых источников Oryx и сообщения росСМИ.

В Oryx подсчитали, что по состоянию на 17 августа РФ потеряла 186 самолетов и вертолетов, из которых 13 указаны как "небоевые" потери.

Также в Newsweek сообщили, что смогли обнаружить уничтожение 221 пилотируемого летательного аппарата, включая 17 реактивных самолетов и 18 вертолетов. То есть в общей сложности 48 единиц, которые считаются небоевыми потерями. Среди них, в частности, 7 самолетов Су-25, 4 сверхзвуковых перехватчика МиГ-31 и 3 российских разведывательно-ударных вертолета Ка-52.

Также в публикации отмечается, что такие цифры хотя и не являются исчерпывающими - они дают "ужасную оценку" нынешнему состоянию российских ВКС.