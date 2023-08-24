Скільки РФ втратила літаків та гелікоптерів не через бойові дії - ЗМІ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну, за 18 місяців, понад п'яту частину відомих втрат російських пілотованих літаків і гелікоптерів не було викликано діями протиборчої сторони.﻿ Про це повідомляє Newsweek, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Так, з 24 лютого 2022 року та за даними на 17 серпня 2023 року кожна п'ята (21,7%) підтверджена втрата російської пілотованої авіації, включаючи реактивні літаки, вертольоти та транспортні літаки, була пояснена в РФ збоями системи, помилками пілотів, дружнім вогнем. або іншими подіями, які не пов'язані з безпосередніми бойовими діями проти України.

На думку експертів, такі високі втрати літаків ВКС РФ під час тренувань або небойових вильотів можуть бути пояснені кількома факторами, і "не в останню чергу через недогляд Росії в технічному обслуговуванні своїх літаків, вкладення часу у підготовку пілотів на високому рівні та суворого дотримання процедур безпеки”.

Також видання в публікації використало дані розвідки з відкритих джерел Oryx та повідомлення росЗМІ.

В Oryx підрахували, що станом на 17 серпня РФ втратила 186 літаків і гелікоптерів, з яких 13 вказані як "небойові" втрати.

Також у Newsweek повідомили, що змогли виявити знищення 221 пілотованого літального апарату, включаючи 17 реактивних літаків та 18 вертольотів. Тобто загалом 48 одиниць, які вважаються небойовими втратами. Серед них, зокрема, 7 літаків Су-25, 4 надзвукові перехоплювачі МіГ-31 та 3 російські розвідувально-ударні вертольоти Ка-52.

Також у публікації наголошується, що такі цифри хоч і не є вичерпними – вони дають "жахливу оцінку" нинішньому стану російських ВКС.