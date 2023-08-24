Сенатор США: Выборы в Украине должны состояться, несмотря на войну

В следующем году в Украине должны пройти выборы, заявил сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм на пресс-конференции в Киеве, сообщает Радио Свобода.

С таким посланием сенатор обратился к президенту Украины.

"Мое сегодняшнее послание президенту: я поражен тем, что сделали вы и ваша страна, мужчины и женщины. Мы продолжим бороться, чтобы вам поступало оружие, чтобы вы могли выиграть войну, которую мы не можем позволить себе проиграть. Но также вы должны делать два дела одновременно. В следующем году в Украине должны состояться выборы" , – сказал Грэм.

По словам Линдси Грэма, выборы должны состояться даже, несмотря на российское вторжение.

"Я хочу, чтобы в этой стране состоялись свободные и честные выборы, даже во время нападения на нее. Американский народ должен знать, что Украина изменилась. В прошлом это была очень коррумпированная страна" , – сказал он.

Сейчас же, говорит Грэм, американцы внимательно следят за оружием и средствами, которые передают Украине. Следующим шагом в становлении демократии должны стать выборы.

"Мы следим за каждым долларом, за каждой единицей оружия. Мы продолжаем вносить свой вклад. И я доволен тем, что украинцы не наживаются на американском народе. Они помогают американскому народу. И я считаю, что Украине пора сделать следующий шаг в становлении демократии, а именно – провести выборы в 2024 году" , – подытожил американский сенатор.

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