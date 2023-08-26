Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Активы Национального банка за первое полугодие 2023 года выросли на 17%

По итогам первого полугодия объем активов Национального банка вырос на 17%, если сравнивать с консолидированными данными состоянием на 31 декабря 2022 года, и составил 2 293 млрд гривен. Изменение объема активов, прежде всего, - это результат роста на 37% объема международных резервов – до 39 млрд долларов США на конец первого полугодия 2023 года (по сравнению с 28,5 млрд долларов США на конец 2022 года). В то же время объем кредитного портфеля НБУ (т.е.кредитов, выданных коммерческим банкам) уменьшился в 4,7 раза благодаря погашению банками долгосрочной задолженности по работающим кредитам.

Полный текст новости – на официальном сайте﻿ регулятора.

2. Банки активно меняют процентные ставки по депозитам

Сразу 7 банков на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам в национальной и иностранной валюте.

Единой тенденции не было: кто-то повышал, а кто-то снижал процентные ставки. Некоторые банки и повышали, и снижали процентные ставки в зависимости от срока действия депозита.

Кристалбанк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 15,30 до 17,50% годовых;

на 6 месяцев – с 15,30 до 17% годовых.

В то же время Кристалбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 9 и 12 месяцев с 17,50 до 17,25% годовых.

Также Кристалбанк повысил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3,6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 0,40 до 2,15% годовых;

на 6 месяцев – с 0,50 до 2,40% годовых;

на 12 месяцев – с 1,50 до 3% годовых.

Кроме того, Кристалбанк повысил процентные ставки по депозитам в евро на 3,6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 0,30 до 0,80% годовых;

на 6 месяцев – с 0,40 до 1,40% годовых;

на 12 месяцев – с 0,85 до 1,80% годовых.

Юнекс Банк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 18 до 19% годовых;

на 12 месяцев – с 16 до 16,50% годовых.

РВС Банк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 15,35 до 16,70% годовых;

на 6 месяцев – с 16,50 до 16,90% годовых.

В то же время РВС Банк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 12 месяцев с 17,95 до 16,45% годовых.

Также РВС Банк повысил процентные ставки по депозитам в долларах США и евро на 3 и 6 месяцев: на 3 месяца – с 0,55 до 0,65% годовых;

на 6 месяцев – с 1,00 до 1,55% годовых

и снизил процентную ставку по депозитам в долларах США и евро на 12 месяцев с 2,30 до 1,75% годовых.

Коминвестбанк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 12 месяцев с 17,25 до 16,10% годовых. Также Коминвестбанк снизил процентную ставку по депозитам в долларах США и евро на 12 месяцев с 2,3 до 1,75% годовых.

Полтава-Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6,9 и 12 месяцев на 1%: на 6 и 9 месяцев – с 16,50 до 15,50% годовых;

на 12 месяцев – с 17 до 16% годовых.

Пиреус Банк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 15 до 18% годовых;

на 6 месяцев – с 16 до 18% годовых.

Банк Клиринговый Дом повысил процентную ставку по депозиту в гривне на 3 месяца с 17 до 18% годовых.

3. Piraeus Bank внес изменения в условия оформления карты WinCard

C 18 сентября 2023 года карту WinCard смогут оформить не только новые клиенты (у которых до этого не было ни одного открытого счета в банке), но и уже существующие клиенты.

При открытии карты в приложении Winbank оформляется виртуальная платежная карта (без наличия физической карты). Открытие карты на физическом носителе (пластиковой) проводится в любом отделении Piraeus Bank. Стоимость оформления «пластика» - 100 гривен.

4. Банк Кредит Днепр внес изменения в условия получения наличных по карте

С 14 сентября 2023 года меняются тарифы по карте «Green» от банка Кредит Днепр, а именно:

- 10 000 гривен в месяц можно будет снять наличных с карты без комиссии; - свыше данной суммы комиссия составит 1%+10 гривен.

5. Совместная акция «Приватбанка» и сети магазинов MOYO

C 22 августа до 22 сентября при оплате картой Mastercard «Универсальная» или премиальной картой Mastercard от «Приватбанка» в сети магазинов MOYO и интернет-магазине moyo.ua действует скидка в размере 5%.

Скидка предоставляется на товары со специальной отметкой «-5% «Универсальная» стоимостью от 500 гривен.

При оформлении заказа в интернет-магазине moyo.ua необходимо выбрать способ оплаты «5% скидки в случае оплаты от 500 грн картой Mastercard от Приватбанка («Универсальная»/«Универсальная Gold»/премиальная)» и оплатить покупку картой Mastercard от Приватбанка «Универсальная», «Универсальная Gold» или премиальной.