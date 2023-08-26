Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Активи Національного банку України за перше півріччя 2023 року зросли на 17%

За підсумками першого півріччя обсяг активів Національного банку зріс на 17%, якщо порівнювати з консолідованими даними станом на 31 грудня 2022 року, і склав 2293 млрд гривень. Зміна обсягу активів насамперед - це результат зростання на 37% обсягу міжнародних резервів – до 39 млрд. доларів США на кінець першого півріччя 2023 року (порівняно з 28,5 млрд. доларів США на кінець 2022 року). Водночас обсяг кредитного портфеля НБУ (тобто кредитів, виданих комерційним банкам) зменшився у 4,7 раза завдяки погашенню банками довгострокової заборгованості за працюючими кредитами.

Повний текст новини – на офіційному сайті регулятора.

2. Банки активно змінюють відсоткові ставки за депозитами

Відразу 7 банків минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами в національній та іноземній валюті.

Єдиної тенденції не було: хтось збільшував, а хтось знижував відсоткові ставки. Деякі банки підвищували, і знижували відсоткові ставки залежно від терміну дії депозиту.

Кристалбанк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – із 15,30 до 17,50% річних;

на 6 місяців – із 15,30 до 17% річних.

Водночас Кристалбанк знизив відсоткові ставки за депозитами у гривні на 9 та 12 місяців з 17,50 до 17,25% річних.

Також Кристалбанк підвищив процентні ставки за депозитами в доларах США на 3,6 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 0,40 до 2,15% річних;

на 6 місяців – з 0,50 до 2,40% річних;

на 12 місяців – з 1,50 до 3% річних.

Крім того, Кристалбанк підвищив відсоткові ставки за депозитами в євро на 3,6 та 12 місяців:

на 3 місяці – із 0,30 до 0,80% річних;

на 6 місяців – з 0,40 до 1,40% річних;

на 12 місяців - з 0,85 до 1,80% річних.

Юнекс Банк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3 та 12 місяців:

на 3 місяці – із 18 до 19% річних;

на 12 місяців – із 16 до 16,50% річних.

РВС Банк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – з 15,35% до 16,70% річних;

на 6 місяців - з 16,50 до 16,90% річних.

Водночас РВС Банк знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 12 місяців з 17,95 до 16,45% річних.

Також РВС Банк підвищив відсоткові ставки за депозитами у доларах США та євро на 3 та 6 місяців: на 3 місяці – з 0,55 до 0,65% річних;

на 6 місяців – з 1,00 до 1,55% річних

та знизив відсоткову ставку за депозитами у доларах США та євро на 12 місяців з 2,30 до 1,75% річних.

Комінвестбанк знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 12 місяців з 17,25 до 16,10% річних. Також Комінвестбанк знизив відсоткову ставку за депозитами у доларах США та євро на 12 місяців з 2,3 до 1,75% річних.

Полтава-Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 6,9 та 12 місяців на 1%: на 6 та 9 місяців – з 16,50 до 15,50% річних;

на 12 місяців - з 17 до 16% річних.

Піреус Банк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – з 15 до 18% річних;

на 6 місяців – із 16 до 18% річних.

Банк Кліринговий Дім підвищив відсоткову ставку за депозитом у гривні на 3 місяці з 17 до 18% річних.

3. Piraeus Bank вніс зміни до умов оформлення картки WinCard

З 18 вересня 2023 року картку WinCard зможуть оформити не лише нові клієнти (у яких до цього не було жодного відкритого рахунку в банку), а й клієнти, що вже існують.

При відкритті картки у програмі Winbank оформляється віртуальна платіжна картка (без наявності фізичної картки). Відкриття картки на фізичному носії (пластиковій) проводиться у будь-якому відділенні Piraeus Bank. Вартість оформлення «пластику» – 100 гривень.

4. Банк Кредит Дніпро вніс зміни до умов отримання готівки за картою

З 14 вересня 2023 року змінюються тарифи по карті «Green» від банку Кредит Дніпро, а саме:

- 10 000 гривень на місяць можна буде зняти готівку з картки без комісії; - понад цю суму комісія складе 1%+10 гривень.

5. Спільна акція «Приватбанку» та мережі магазинів MOYO

З 22 серпня до 22 вересня при оплаті карткою Mastercard «Універсальна» або преміальною карткою Mastercard від «Приватбанку» у мережі магазинів MOYO та інтернет-магазині moyo.ua діє знижка у розмірі 5%.

Знижка надається на товари зі спеціальною відміткою «-5% «Універсальна» вартістю від 500 гривень.

При оформленні замовлення в інтернет-магазині moyo.ua необхідно вибрати спосіб оплати «5% знижки у разі оплати від 500 грн карткою Mastercard від Приватбанку («Універсальна»/«Універсальна Gold»/преміальна)» та сплатити покупку карткою Mastercard від Приватбанку «Універсальна», «Універсальна Gold» чи преміальної.