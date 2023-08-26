Из порта Одессы вышло второе судно после остановки "зерновой сделки"

Из порта Одессы в субботу, 26 августа, вышел балкер PRIMUS. Судно находилось в украинском порту с начала полномасштабного вторжения РФ, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение руководителя проекта "Института Черноморских Стратегических исследований" Андрея Клименко в Facebook.

Балкер PRIMUS стал вторым судном, вышедшим из порта Одессы после остановки "зернового соглашения". Он прибыл в Одессу еще 20 февраля 2022 года.

Как отмечает Клименко, судно идет в порт Варна в Болгарии. Вероятное время прибытия - 27 августа.

Выводит балкер из Одесского порта лоцманский катер PB LOTSMAN MAZHARA.

Что этому предшествовало

В июле Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его условий. При этом русская армия начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.

Как сообщалось, недавно Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов. Однако ВМС Украины подчеркнули, что сохраняется угроза со стороны РФ. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.

Как известно, 16 августа из порта Одессы вышло первое судно после прекращения "зернового соглашения".