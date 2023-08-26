З порту Одеси вийшло друге судно після зупинки "зернової угоди"

З порту Одеси у суботу, 26 серпня, вийшов балкер PRIMUS. Судно перебувало в українському порту з початку повномасштабного вторгнення РФ, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення керівника проєкту "Інституту Чорноморських Стратегічних досліджень" Андрія Клименка в Facebook.

Балкер PRIMUS став другим судном, яке вийшло з порту Одеси після зупинки "зернової угоди". Він прибув до Одеси ще 20 лютого 2022 року.

Як зазначає Клименко, судно йде в порт Варна у Болгарії. Ймовірний час прибуття - 27 серпня.

Виводить балкер з Одеського порту лоцманський катер PB LOTSMAN MAZHARA.

Що цьому передувало

У липня Росія заявила, що виходить із "зернової угоди" через нібито невиконання її умов. При цьому російська армія почала обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

Як повідомлялося, нещодавно Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торговельних суден. Проте ВМС України наголосили, що зберігається загроза з боку РФ. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку війни.

Як відомо, 16 серпня з порту Одеси вийшло перше судно після припинення "зернової угоди".