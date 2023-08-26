В ВМС Украины впервые создана бригада морских беспилотников
В составе ВМС Украины впервые в истории сформирована отдельная бригада для применения морских беспилотников, сообщает Деловая столица.
Бригада морских дронов называется 385-я отдельная бригада морских беспилотных комплексов специального назначения Военно-морских сил ВСУ.
Во время торжественных мероприятий со Дня Независимости бригада получила боевое знамя. Таким образом, в составе ВМС Украины впервые в истории сформирована отдельная бригада по применению морских беспилотников.
Напомним, морские дроны — уникальная разработка СБУ, получившая самую высокую оценку западных специалистов.