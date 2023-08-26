У ВМС України вперше створено бригаду морських безпілотників

У ВМС України вперше створено бригаду морських безпілотників
Фото: Naval News

У складі ВМС України вперше в історії сформована окрема бригада для застосування морських безпілотників, повідомляє Ділова столиця.

Бригада морських дронів називається 385-та окрема бригада морських безпілотних комплексів спеціального призначення Військово-морських сил ЗСУ.

Під час урочистих заходів з Дня Незалежності бригада отримала бойовий прапор. Таким чином, у складі ВМС України вперше в історії сформована окрема бригада для застосування морських безпілотників.

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Нагадаємо, морські дрони — унікальна розробка СБУ, яка отримала найвищу оцінку західних спеціалістів.

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