У ВМС України вперше створено бригаду морських безпілотників
У складі ВМС України вперше в історії сформована окрема бригада для застосування морських безпілотників, повідомляє Ділова столиця.
Бригада морських дронів називається 385-та окрема бригада морських безпілотних комплексів спеціального призначення Військово-морських сил ЗСУ.
Під час урочистих заходів з Дня Незалежності бригада отримала бойовий прапор. Таким чином, у складі ВМС України вперше в історії сформована окрема бригада для застосування морських безпілотників.
Нагадаємо, морські дрони — унікальна розробка СБУ, яка отримала найвищу оцінку західних спеціалістів.