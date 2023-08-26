МИД отреагировал на продление торговых ограничений на импорт агропродукции из Украины

В Министерстве иностранных дел отреагировали на заявление министра сельского хозяйства Польши о том, что его страна, а также Словакия, Болгария, Румыния и Венгрия поддерживают продление запрета на импорт украинского зерна до конца 2023 года, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Считаем категорически неприемлемым продолжение торговых ограничений на импорт аграрной продукции Украины после того, как 15 сентября истечет действие запрета Европейской Комиссии" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что ответы заявления вызывают полное непонимание относительно намерения добавить в перечень запрещенных к импорту товаров и другие категории украинской продукции.

В министерстве добавили, что такие односторонние ограничения не соответствуют духу и букве Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам Единого рынка ЕС.

"Призываем руководство Евросоюза и причастные страны, некоторые из которых получили усиленное финансирование соответствующих секторов из европейского бюджета, найти сбалансированное решение на основе законодательства ЕС и Соглашения об ассоциации" , - отметили в МИД.

Напомним:

Министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии в пятницу договорились о поддержке дальнейшего запрета ЕС на импорт украинского зерна после 15 сентября.

Украина тверда в своих требованиях о том, что ЕС должен отменить односторонние ограничения для украинского экспорта, и считает, что Брюссель должен договориться с Польшей.

Зато Польша уже заявила, что не отменит запрет, даже если ЕС не согласится на его продление. Готовность Венгрии пойти на аналогичный шаг усиливает позицию Варшавы.