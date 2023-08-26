МЗС відреагував на продовження торговельних обмежень на імпорт агропродукції з України

У Міністерстві закордонних справ відреагували на заяву міністра сільського господарства Польщі про те, що його країна, а також Словаччина, Болгарія, Румунія та Угорщина підтримують продовження заборони на імпорт українського зерна до кінця 2023 року, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Вважаємо категорично неприйнятним продовження торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України після того, як 15 вересня сплине дія заборони Європейської Комісії" , – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповіді заяви викликають повне нерозуміння щодо наміру додати до переліку заборонених до імпорту товарів і інших категорії української продукції.

У міністерстві додали, що такі односторонні обмеження не відповідають духу і букві Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам Єдиного ринку ЄС.

"Закликаємо керівництво Євросоюзу та причетні країни, деякі з яких отримали посилене фінансування відповідних секторів із європейського бюджету, знайти збалансоване рішення на основі законодавства ЄС та Угоди про асоціацію" , – наголосили в МЗС.

Нагадаємо:

Міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини у п’ятницю домовились про підтримку подальшої заборони ЄС на імпорт українського зерна після 15 вересня.

Україна тверда у своїх вимогах про те, що ЄС має скасувати односторонні обмеження для українського експорту, і вважає, що Брюссель має домовитися з Польщею.

Натомість Польща вже заявила, що не скасує заборону, навіть якщо ЄС не погодиться на її продовження. Готовність Угорщини піти на аналогічний крок посилює позицію Варшави.