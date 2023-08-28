Оккупанты утром атаковали Кривой Рог – ОВА

Оккупанты утром атаковали Кривой Рог – ОВА
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Утром 28 августа российские оккупанты атаковали ракетами Кривой Рог.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Россияне применили тактическую авиацию с южного направления.

В результате удара разрушены два дачных дома, еще пять – повреждены. Загорелась хозяйственная постройка.

Обошлось без погибших и пострадавших. Последствия удара уточняются, отметил Лысак.

Также оккупанты дважды обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район. В воскресенье вечером обстреляли Марганецкую общину, в ночь на 28 августа – Мировскую. Поврежден частный дом. Люди не пострадали.

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