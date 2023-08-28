Окупанти зранку атакували Кривий Ріг – ОВА

Окупанти зранку атакували Кривий Ріг – ОВА
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Зранку 28 серпня російські окупанти атакували ракетами Кривий Ріг.

Про це повідомив﻿ голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни застосували тактичну авіацію з південного напрямку.

Внаслідок удару зруйновані два дачні будинки, ще п'ять – пошкоджені. Спалахнула господарська споруда.

Минулося без загиблих та постраждалих. Наслідки удару уточнюються, зазначив Лисак.

Також окупанти двічі обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район. У неділю ввечері обстріляли Марганецьку громаду, у ніч на 28 серпня – Мирівську. Пошкоджений приватний будинок. Люди не постраждали.

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