Окупанти зранку атакували Кривий Ріг – ОВА
Зранку 28 серпня російські окупанти атакували ракетами Кривий Ріг.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Росіяни застосували тактичну авіацію з південного напрямку.
Внаслідок удару зруйновані два дачні будинки, ще п'ять – пошкоджені. Спалахнула господарська споруда.
Минулося без загиблих та постраждалих. Наслідки удару уточнюються, зазначив Лисак.
Також окупанти двічі обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район. У неділю ввечері обстріляли Марганецьку громаду, у ніч на 28 серпня – Мирівську. Пошкоджений приватний будинок. Люди не постраждали.