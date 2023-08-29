В Днепре застрелили мужчину, который набросился на полицейских

В Днепре патрульные полицейские застрелили мужчину, который набросился на них и начал их бить после того, как они остановили его авто. В дежурной части ГУ Нацполиции Днепропетровщины подтвердили, что такой инцидент имел место, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Telegram-канал "Днепр оперативный", дежурная часть ГУНП в Днепропетровской области.

Сообщается, что предварительно, патрульные остановили автомобиль для проверки. Между патрульными и водителем возник конфликт, в результате которого последний набросился на патрульных и начал бить. Один из правоохранителей применил огнестрельное оружие.

От полученных ранений мужчина погиб на месте.

Очевидцы говорят, что мужчина был пьян, а в машине находились дети.

Обновлено: Позже в Национальной полиции подтвердили, что в Днепре патрульный смертельно ранил мужчину.

Сообщается, что это произошло на проспекте Ивана Мазепы.

"На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и криминалисты полиции, а также сотрудники Государственного бюро расследований, которые в рамках уголовного производства будут устанавливать все обстоятельства происшествия", - отметили в Нацполиции.

Также назначено служебное расследование по факту применения патрульным полицейским табельного огнестрельного оружия. На данный момент патрульные отстранены от исполнения обязанностей.

ГБР в комментарии УП сообщили, что расследуют правомерность применения правоохранителем табельного оружия, что привело к гибели человека.

В ГБР рассказали, что предварительного установлено, что правоохранители пытались остановить элитное авто в центре Днепра, водитель которого, по имеющимся данным, игнорировал законные требования правил дорожного движения.

После остановки автомобиля, мужчина вел себя агрессивно и имел все признаки алкогольного опьянения. Во время инцидента милиционер применил табельное оружие. От полученных огнестрельных ранений водитель авто скончался.

Сейчас начато уголовное производство, изучаются все обстоятельства инцидента. Решается вопрос о задержании правоохранителя и сообщение ему о подозрении.