У Дніпрі застрелити чоловіка, який накинувся на поліцейських

У Дніпрі патрульні поліцейські застрели чоловіка, який накинувся на них та почав їх бити після того, як вони зупинили його авто. В черговій частині ГУ Нацполіції Дніпропетровщини підтвердили, що такий інцидент мав місце, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Telegram-канал "Дніпро оперативний", чергова частина ГУНП в Дніпропетровській області.

Повідомляється, що попередньо, патрульні зупинили автомобіль для перевірки. Між патрульними та водієм виник конфлікт, в результаті якого останній накинувся на патрульних і почав бити. Один з правоохоронців застосував вогнепальну зброю.

Від отриманих поранень чоловік загинув на місці.

Очевидці кажуть, що чоловік був п′яний, а в машині знаходились діти.

Оновлено: Пізніше в Національній поліції підтвердили, що у Дніпрі патрульний смертельно поранив чоловіка.

Повідомляється, що це сталося на проспекті Івана Мазепи.

"На місці події працюють слідчо-оперативна група та криміналісти поліції, а також співробітники Державного бюро розслідувань, які в рамках кримінального провадження встановлюватимуть усі обставини події", - заначили в Нацполіції.

Також призначене службове розслідування за фактом застосування патрульним поліцейським табельної вогнепальної зброї. На цей час патрульних відсторонено від виконання обов’язків.

В ДБР повідомили, що розслідують правомірність застосування правоохоронцем табельної зброї, що призвело до загибелі людини.

Попереднього встановлено, що правоохоронці намагались зупинити елітне авто у середмісті Дніпра, водій якого, за наявними даними, ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху.

Після зупинки автомобіля, чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння. Під час інциденту правоохоронець застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень водій авто помер.

Наразі розпочато кримінальне провадження, вивчаються всі обставини інциденту. Вирішується питання про затримання правоохоронця та повідомлення йому про підозру.