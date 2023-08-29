В Минобороны рассказали о ситуации под Бахмутом: враг в ловушке
На южном фланге Бахмутского направления Донецкой области Силы обороны Украины продвигаются, а для российских окупантов этот участок превратился в ловушку, сообщает Деловая столица.
Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона.
"Там мы двигаемся по южному флангу. Мы уже и так вышли на много господствующих высот, и собственно враг там в ловушке, потому что они из Бахмута выйти не могут и полноценно по самому городу продвигаться тоже не могут", — сказала Маляр.
По словам заместителя министра обороны, вблизи населенных пунктов Клищиевка, Курдюмовка и Андреевка продолжаются ожесточенные бои.