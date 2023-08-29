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В Минобороны рассказали о ситуации под Бахмутом: враг в ловушке

В Минобороны рассказали о ситуации под Бахмутом: враг в ловушке
Фото: Facebook

На южном фланге Бахмутского направления Донецкой области Силы обороны Украины продвигаются, а для российских окупантов этот участок превратился в ловушку, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

"Там мы двигаемся по южному флангу. Мы уже и так вышли на много господствующих высот, и собственно враг там в ловушке, потому что они из Бахмута выйти не могут и полноценно по самому городу продвигаться тоже не могут", — сказала Маляр.

По словам заместителя министра обороны, вблизи населенных пунктов Клищиевка, Курдюмовка и Андреевка продолжаются ожесточенные бои.

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