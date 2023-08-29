У Міноборони розповіли про ситуацію під Бахмутом: ворог у пастці
На південному фланзі Бахмутського напрямку Донецької області Сили оборони України просуваються, а для російських окупантів ця ділянка перетворилася на пастку, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.
"Там ми рухаємось по південному флангу. Ми вже й так вийшли на багато пануючих висот, і власне ворог там у пастці, тому що вони із Бахмута вийти не можуть і повноцінно по самому місту просуватись теж не можуть", — сказала Маляр.
За словами заступниці міністра оборони, поблизу населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка та Андріївка тривають запеклі бої.