Атака на Псков: беспилотники уничтожили четыре российских Ил-76

Российские СМИ сообщают, что четыре самолета Ил-76 повреждены на военном аэродроме в Пскове в результате атаки беспилотников, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Минобороны в Псковском аэропорту отражает атаку беспилотников. По предварительной информации жертв нет. Масштаб разрушений уточняется", – сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По данным ТАСС, четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове на военном аэродроме после атаки беспилотников.

Reportedly a burning Russian Il-76 at Pskov Airbase pic.twitter.com/Hp12PrYDub — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 29, 2023

В сообщении Минобороны РФ об атаке беспилотников на Псков не сообщается.

"Ночью 30 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА - над территорией Орловской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Кроме того, якобы над Брянском сбиты 3 беспилотника, пострадавших нет. Информации о нештатных ситуациях в Тульской области, по информации местных властей, якобы также не поступало.