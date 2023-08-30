Атака на Псков: безпілотники знищили чотири російські Іл-76

Російські ЗМІ повідомляють, що чотири літаки Іл-76 пошкоджені на військовому аеродромі в Пскові внаслідок атаки безпілотників, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Міноборони в Псковському аеропорту відображає атаку безпілотників. За попередньою інформацією жертв немає. Масштаб руйнувань уточнюється" , - повідомив губернатор Псковської області Михайло Ведерніков.

За даними ТАСС, чотири літаки Іл-76 пошкоджені в Пскові на військовому аеродромі після атаки безпілотників.

Reportedly a burning Російський Il-76 at Pskov Airbase pic.twitter.com/Hp12PrYDub - OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 29, 2023

У повідомленні Міноборони РФ про атаку безпілотників на Псков не повідомляється.

"Вночі 30 серпня припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Росії. Черговими засобами ППО три українські безпілотні літальні апарати збиті над територією Брянської області і ще один БПЛА - над територією Орловської області" , - йдеться у повідомленні.

Крім того, нібито над Брянськом збиті 3 безпілотники, потерпілих немає. Інформації про позаштатні ситуації в Тульській області, за інформацією місцевої влади, нібито також не надходило.