В Житомирской области дроны-камикадзе атаковали инфраструктурный объект – ОВА

В ночь на 30 августа россияне атаковали один из объектов инфраструктуры в Житомирской области беспилотниками-камикадзе. В результате сбития дронов обломки частично повредили сам объект и железнодорожное полотно.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

"Благодаря эффективной работе подразделений противовоздушной обороны часть воздушных целей была сбита" , – отметил он.

Также в результате падения обломков произошли пожары, их оперативно ликвидировали. Место происшествия обследуют правоохранители.

Жертв и пострадавших нет. Информация о масштабе повреждений уточняется.