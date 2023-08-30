В Житомирской области дроны-камикадзе атаковали инфраструктурный объект – ОВА
В ночь на 30 августа россияне атаковали один из объектов инфраструктуры в Житомирской области беспилотниками-камикадзе. В результате сбития дронов обломки частично повредили сам объект и железнодорожное полотно.
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
"Благодаря эффективной работе подразделений противовоздушной обороны часть воздушных целей была сбита", – отметил он.
Также в результате падения обломков произошли пожары, их оперативно ликвидировали. Место происшествия обследуют правоохранители.
Жертв и пострадавших нет. Информация о масштабе повреждений уточняется.