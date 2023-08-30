У Житомирській області дрони-камікадзе атакували інфраструктурний об'єкт – ОВА
У ніч на 30 серпня росіяни атакували один з об'єктів інфраструктури в Житомирській області безпілотниками-камікадзе. Внаслідок збиття дронів уламки частково пошкодили сам об'єкт та залізничне полотно.
Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"Завдяки ефективній роботі підрозділів протиповітряної оборони частина повітряних цілей була збита", – зазначив він.
Також внаслідок падіння уламків сталися пожежі, їх оперативно ліквідували. Місце події обстежюит правоохоронці.
Жертв та постраждалих немає. Інформація про масштаб пошкоджень уточнюється.