ПВО уничтожила все крылатые ракеты, которые запустила РФ – Воздушные силы
Во время атаки РФ на Украине ночью 30 августа противовоздушная оборона уничтожила все 28 ракет, запущенных оккупантами. Также были сбиты 15 беспилотников типа Shahed.
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Всего было обнаружено 44 вражеских воздушных целей.
28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 были выпущены из 11 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из Каспия и района Энгельса.
16 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 по южному и северному направлениям (Приморско-Ахтарск, Курск).
43 воздушных цели уничтожили в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей.
К отражению атаки привлекались зенитные ракетные войска, истребительная авиация, мобильные огневые группы и другие средства поражения.