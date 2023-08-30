ПВО уничтожила все крылатые ракеты, которые запустила РФ – Воздушные силы

Во время атаки РФ на Украине ночью 30 августа противовоздушная оборона уничтожила все 28 ракет, запущенных оккупантами. Также были сбиты 15 беспилотников типа Shahed.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Всего было обнаружено 44 вражеских воздушных целей.

28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 были выпущены из 11 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из Каспия и района Энгельса.

16 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 по южному и северному направлениям (Приморско-Ахтарск, Курск).

43 воздушных цели уничтожили в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей.

К отражению атаки привлекались зенитные ракетные войска, истребительная авиация, мобильные огневые группы и другие средства поражения.