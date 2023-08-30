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ПВО уничтожила все крылатые ракеты, которые запустила РФ – Воздушные силы

ПВО уничтожила все крылатые ракеты, которые запустила РФ – Воздушные силы
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Во время атаки РФ на Украине ночью 30 августа противовоздушная оборона уничтожила все 28 ракет, запущенных оккупантами. Также были сбиты 15 беспилотников типа Shahed.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Всего было обнаружено 44 вражеских воздушных целей.

28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 были выпущены из 11 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из Каспия и района Энгельса.

16 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 по южному и северному направлениям (Приморско-Ахтарск, Курск).

43 воздушных цели уничтожили в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей.

К отражению атаки привлекались зенитные ракетные войска, истребительная авиация, мобильные огневые группы и другие средства поражения.

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